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Территорией Польши пронеслись сильные ураганы, в результате которых погибли четыре человека, в том числе гражданин Украины.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Самая сложная ситуация – в Нижнесилезском воеводстве на юго-западе страны, именно здесь зафиксированы все четыре смертельных случая.

По информации TVP3, недалеко от города Свидник от порыва ветра вылетел в ров автомобиль. На месте погиб 43-летний гражданин Украины. Во Вроцлаве дерево упало на автомобиль, на месте погибли два человека. В населенном пункте Сехнице сильный ветер повредил стену недостроенного здания, под обвалом погиб 55-летний мужчина.

Как сообщает Государственная пожарная служба Польши, к вечеру по всей стране сильные порывы ветра привели к травмированию 13 человек, в том числе пять спасателей.

В целом на протяжении дня работники спасательной службы почти 10 тыс. раз выезжали на вызовы, связанные с ударом стихии. Чаще всего речь шла об устранении поваленных деревьев и веток с дорог, а также помощь с поврежденными крышами домов.
ForUm

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