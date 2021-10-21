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Предоставление Украине европейской перспективы со стороны ЕС станет мощной трансформационной силой для нашего государства и укрепит региональную стабильность.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в речи, открывая 4-й «Association Exchange Forum» с участием экспертов и представителей правительств Ассоциированного трио в Киеве, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«Мы воплощаем амбициозные реформы в сложных обстоятельствах. Но преданность этим усилиям требует наличия четкой цели. Поэтому наше ключевое ожидание от ЕС - предоставление Украине европейской перспективы», - заявил министр.

Министр убежден, что для ЕС такое решение требует лишь политической воли, а не институциональных обязательств, но оно способно сыграть очень важную роль.

«Во-первых, четкая европейская перспектива станет огромной мотивирующей и трансформационной силой для Украины. Во-вторых, она значительно усилит региональную стабильность в этой части Европы. В-третьих, она положит конец бессмысленным попыткам Кремля изменить европейский выбор Украины», - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД Украины выразил благодарность Эстонии, Литве, Латвии и Польши за официальное признание европейской перспективы Украины в четырех двусторонних декларациях. Он также убежден, что круг государств-членов ЕС, которые готовы признать реальность европейского будущего для Украины, а также Молдовы и Грузии, продолжит стабильно расти.

«Мы принадлежим к западному демократическому миру. В нем наше будущее. В то же время, безопасность, процветание и свобода Украины не где-то за границей. Они здесь, в Украине. Мы не ждем, пока кто-то решит наши проблемы за нас и создаст нам лучшее будущее. Мы сами работаем над этим», - заявил он.

По мнению министра, европейская интеграция - не только цель, но и инструмент развития Украины: «Лучший способ предсказать будущее - создать его. Мы создаем европейское будущее для европейской Украины. Проактивная внешняя политика и Стратегия внешнеполитической деятельности Украины направлены на достижение этой цели и мы не отступим с этого пути. Период глобальной турбулентности, фрагментации и антагонизма однажды завершится, а место Украины как неотъемлемой части западного демократического мира будет институциолизировано и цементировано в виде членства в ЕС и НАТО, других доступных на тот момент институциональных механизмов».
ForUm

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