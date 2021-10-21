Мэр столицы Виталий Кличко и президент Владимир Зеленский 19 октября впервые за год встретились на Банковой, пишет ZN.UA.

Кличко после заседания профильного комитета парламент, поддержал проект закона о столице ко второму чтению.

По его словам, они пересеклись с президентом еще 6 октября на мероприятиях в честь 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра, где мэр столицы сам подошел к Владимиру Зеленскому и предложил встретиться. Президент согласился, и Кличко 19 октября в 17:00 был на Банковой.

«Мы действительно встретились. Впервые за последний год, - подтвердил информацию источнику ZN.UA мэр Киева. - Говорили долго о проблемах столицы».

Однако Кличко опроверг информацию о том, что в ходе беседы обсуждались вопросы будущего принятия закона о столице, где будут разведены полномочия мэра и главы КГГА.

Однако, по информации издания, в это же время на Банковой присутствовал основной кандидат на пост префекта Киева, действующий министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. Однако подтвердить информацию о присутствии Чернышева именно на этой встрече у Виталия Кличко мы не смогли, поскольку узнали о ней уже после того, как переговорили с ним.

Очевидно, Банковая и Кличко начали обсуждение будущего соглашения. Которое будет заключено уже на условиях самого Зеленского, а не Ермака или Тищенко. Поскольку после принятия законов о местных государственных администрациях (МДА) и столице президент официально получит своего человека – префекта будет назначать президент - следить за ситуацией в столице.

Отметим, еще в сентябре Кличко выступил против принятия закона о столице и разведение полномочий мэра и главы КГГА. Он заявлял о том, что киевлян пытаются лишить права избирать власть столицы, и настаивал на том, что законопроект, который пытаются принять, должен сначала получить экспертную оценку, в частности, Венецианской комиссии, Совета Европы.

Как сообщалось, комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти рекомендовал народным депутатам принять во втором чтении и в целом проект закона №2143 «О Киеве – столице Украины». Председатель комитета Андрей Клочко заявил, что депутатам предлагают при рассмотрении документа применить специальную процедуру.