Министерство иностранных дел РФ, требуя от Украины обеспечить консульский доступ к задержанному на линии разграничения гражданину России, тем самым признало участие своих граждан в вооруженном конфликте на востоке Украины, заявили в Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу.

«МИД РФ официально признал участие российских граждан в вооруженном конфликте на востоке Украины. Поздравляем российских представителей с этим мужественным шагом: признавать реальность после восьми лет последовательной лжи трудно», - говорится в сообщении делегации.

Там отмечают, что от российской дипломатии ожидают «сил и вдохновения во взятии следующего барьера», а именно официального признания полной ответственности руководства РФ за решение и продолжение международного вооруженного конфликта на востоке Украины.

Как сообщал ForUm, 13 октября контрразведчики СБУ совместно с военнослужащими Вооруженных сил задержали на линии разграничения боевика так называемой «ЛНР». Мужчина был вооружен огнестрельным оружием и осуществлял разведку оставленных позиций ВСУ.

На мобильном устройстве данного представителя незаконных вооруженных формирований украинские силовики обнаружили видео его участия в обстреле позиций ВСУ.

Злоумышленник оказался участником одного из подразделений «6 отдельного мотострелков казачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР». Задержанный – гражданин России Андрей Косяк.