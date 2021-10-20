За прошедшие сутки, 19 октября, российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них 4 раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения, говорится в сводке ООС.

В направлении Авдеевки наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

В сторону Зайцево оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Позиции украинских воинов у Гранитного и Лопаскино враг обстрелял из минометов калибра 120 мм.

Вблизи Катериновки российские вооруженные формирования дважды вели огонь, используя минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, наемники совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.

Позиции наших воинов у Верхнеторецком попали под обстрел из автоматических и станковых противотанковых гранатометов.

На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра 20 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

У Березового враг совершил обстрел из стрелкового оружия.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.