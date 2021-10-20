также в разделеПроисшествия
Мужчина, которому не разрешили проститься с матерью, устроил погром в больнице
В Украине – почти 19 тысяч новых случаев COVID-19 13
В Польше перевернулся микроавтобус с нелегалами, задержали водителя-украинца 12
На Черниговщине от COVID-19 умер подросток 17
В Украине – более 15 тысяч новых случаев COVID-19, 538 человек умерли 17
Родного брата погибшего мэра Кривого Рога нашли мертвым 70
В ДТП под Житомиром погибли боевой медик и женщина 16
В Украине за выходной обнаружили 9524 случая COVID-19 16
На территории Одесского НПЗ произошел пожар 16
Во Львовской области произошло ДТП с грузовиком: есть погибшие 12
В Польше в результате ДТП погибла украинка 17
Машинист харьковского метро побил нетрезвого пассажира 26
На Донбассе боевики ранили украинского военного 28
В ДТП на Закарпатье погибли патрульный, пограничник и две молодые девушки 44
Пожар унес жизни трех человек во Львове 15
ООС: Боевики уменьшили число обстрелов, потерь нет 15
Боевики 10 открывали огонь на Донбассе, ранен военный 15
В Украине – почти 19 тысяч новых случаев COVID-19 31

За прошедшие сутки, 19 октября, российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них 4 раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения, говорится в сводке ООС.

В направлении Авдеевки наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

В сторону Зайцево оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Позиции украинских воинов у Гранитного и Лопаскино враг обстрелял из минометов калибра 120 мм.

Вблизи Катериновки российские вооруженные формирования дважды вели огонь, используя минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, наемники совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.

Позиции наших воинов у Верхнеторецком попали под обстрел из автоматических и станковых противотанковых гранатометов.

На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра 20 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

У Березового враг совершил обстрел из стрелкового оружия.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3310 грн.
8
Теги