также в разделеМир
В ЕК не исключают «финансовых инструментов» из-за скандального решения КС Польши 43
Земана лишат полномочий президента Чехии по состоянию здоровья 36
Латвия вводит локдаун: вакцинация в стране фактически провалилась 50
Россия приостанавливает работу постпредства при НАТО 31
Посол Франции покинул Беларусь по требованию Минска 24
За сутки из Беларуси в Польшу пытались нелегально попасть более 500 человек 12
Турция смягчает визовые требования для медицинских туристов 11
В Грузии началась пятая волна коронавируса 17
Самый продолжительный в мире локдаун будет ослаблен 28
Россия фиксирует рекордный суточный показатель заражения коронавирусом 28
В ЕС обеспокоены ситуацией на границе с Беларусью 15
Польша намерена радикально нарастить военную мощь 20
Латвия фиксирует антирекорд прироста коронавируса 16
Из-за пандемии COVID-19 в Италии резко возросло число бедных 55
Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за взрыв в мечети Кандагара 13
Моравецкий: Стена на границе с Беларусью защитит от Лукашенко и Путина 163
В Индонезии утонули 11 школьников 18
Состояние Клинтона улучшилось, но он еще в больнице 35

Чешская полиция проведет расследование действий ближайшего окружения президента страны Милоша Земана на основе информации, обнародованной верхней палатой парламента страны.

Об этом правоохранители сообщили в Твиттере, передает Укринформ.

«С учетом новой информации, опубликованной во время пресс-конференции Сената ЧР, полиция Чешской Республики начнет расследование относительно возможного противоправного деяния, в котором можно увидеть признаки уголовного преступления против республики», - говорится в посте.

Детали не разглашаются. В целом преступления против республики включают, например, саботаж и его подготовку.

Накануне президент Сената Милош Выстрчил заявил, что состояние здоровья Земана не позволяет ему исполнять рабочие обязанности, и сообщил, что офис президента получил эту информацию еще на прошлой неделе. Такое заявление сенатор сделал после получения ответа на запрос в Центральный военный госпиталь, где находится сейчас 77-летний Земан. В ответе, в частности, говорится о том, что из-за характера основного заболевания долгосрочный прогноз здоровья президента оценивается как чрезвычайно неопределенный, следовательно возможность возвращения политика к работе в ближайшие недели оценивается как «маловероятная».

Как сообщалось, накануне руководитель канцелярии главы государства Вратислав Минарж также выступил с заявлением, в котором обвинил сенаторов в попытке устранить президента.

Руководство сената 19 октября проведет переговоры с представителями партий Палаты депутатов, чтобы обсудить процедуру передачи полномочий главы государства на время болезни президента. Обе палаты парламента могут применить статью 66 Конституции и лишить президента полномочий и передать их премьер-министру и председателю нижней палаты.

Как сообщалось, выборы в Палату депутатов состоялись 8-9 октября. Первое заседание нового парламента должно состояться 8 ноября. Обязанностью президента является проведение переговоров с различными партиями и предоставление мандата председателю одной из них на формирование нового правительства. Земан находится в больнице с 10 октября.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/осень
1765 грн.
26
Теги