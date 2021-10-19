Чешская полиция проведет расследование действий ближайшего окружения президента страны Милоша Земана на основе информации, обнародованной верхней палатой парламента страны.

Об этом правоохранители сообщили в Твиттере, передает Укринформ.

«С учетом новой информации, опубликованной во время пресс-конференции Сената ЧР, полиция Чешской Республики начнет расследование относительно возможного противоправного деяния, в котором можно увидеть признаки уголовного преступления против республики», - говорится в посте.

Детали не разглашаются. В целом преступления против республики включают, например, саботаж и его подготовку.

Накануне президент Сената Милош Выстрчил заявил, что состояние здоровья Земана не позволяет ему исполнять рабочие обязанности, и сообщил, что офис президента получил эту информацию еще на прошлой неделе. Такое заявление сенатор сделал после получения ответа на запрос в Центральный военный госпиталь, где находится сейчас 77-летний Земан. В ответе, в частности, говорится о том, что из-за характера основного заболевания долгосрочный прогноз здоровья президента оценивается как чрезвычайно неопределенный, следовательно возможность возвращения политика к работе в ближайшие недели оценивается как «маловероятная».

Как сообщалось, накануне руководитель канцелярии главы государства Вратислав Минарж также выступил с заявлением, в котором обвинил сенаторов в попытке устранить президента.

Руководство сената 19 октября проведет переговоры с представителями партий Палаты депутатов, чтобы обсудить процедуру передачи полномочий главы государства на время болезни президента. Обе палаты парламента могут применить статью 66 Конституции и лишить президента полномочий и передать их премьер-министру и председателю нижней палаты.

Как сообщалось, выборы в Палату депутатов состоялись 8-9 октября. Первое заседание нового парламента должно состояться 8 ноября. Обязанностью президента является проведение переговоров с различными партиями и предоставление мандата председателю одной из них на формирование нового правительства. Земан находится в больнице с 10 октября.