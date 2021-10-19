Парламентские политсилы не отчитались, куда потратили 1,5 миллиарда полученных из госбюджета гривен. Несмотря на это, в проект бюджета 2022 на финансирование партий предусмотрели рекордные 886 млн гривен. Отчеты за последний квартал подали только 28 партий, а это всего 7,4% от общего количества зарегистрированных в стране политических сил. Украина – единственная страна в Европе, где партиям разрешили не отчитываться, объясняя это борьбой с последствиями пандемии COVID-19, сообщает Движение Честно.
Количество партий, которые подают финансовые отчеты, системно уменьшается еще с начала 2020 года. Если отчеты за первый квартал 2020 подала 251 партия, то за первый квартал этого года – 75, а за второй квартал – только 28 или 7,4% от общего количества зарегистрированных в Украине политических сил (около 380). Об этом свидетельствует анализ ЧЕСТНО на основе информации, обнародованной на сайте НАПК и в электронном реестре отчетности политических партий POLITDATA.
Уже около 1,5 года не подают отчетности и парламентские партии, получающие государственное финансирование. В 2020-2021 годах они получили из карманов налогоплательщиков почти миллиард гривен базового государственного финансирования и еще почти полмиллиарда компенсации расходов на ведение избирательной кампании. Из-за отсутствия отчетов невозможно выяснить, как партии распоряжаются этими средствами.
Формально партии не нарушают никаких законов, но игнорируют все принципы прозрачности и подотчетности.
30 марта 2020 Верховная Рада поддержала пакет изменений в законодательство, которые призваны смягчить негативное влияние пандемии и карантина. Впрочем, если послабления для бизнеса (уплата налогов, представления отчетности) были рассчитаны лишь на несколько месяцев, то политические партии получили возможность не подавать финансовой отчетности до завершения «осуществление мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни».
«Среди других европейских стран ни одна не приостанавливала требование к партиям отчитываться во время пандемии COVID-19. Нежелание украинских партий подавать финансовые отчеты лишает граждан доступа к критически важной информации о том, как собирают и тратят деньги те, кто руководит страной или стремится ею управлять», - комментирует ситуацию Магнус Оуман, директор Регионального представительства Международного фонда избирательных систем (IFES) в Европе, старший советник по вопросам политического финансирования IFES.
Фактически полтора года назад парламент на неопределенный период сделал представление финотчетности добровольным. Все партии должны будут подать отчеты после завершения карантина и «мер», с ним связанных. Учитывая динамику заболеваемости и вакцинации, без внесения изменений в закон «О политических партиях в Украине» даже при самом оптимистичном сценарии отчетность возобновят не раньше, чем через 6-12 месяцев.
В начале 2021 Верховная Рада сделала определенные шаги в вопросе восстановления отчетности. Соответствующий законопроект (№4611) одобрил профильный комитет, впрочем за восемь месяцев его так и не вынесли на голосование в сессионный зал.
Промедление по восстановлению отчетности ЧЕСТНО связывает с повышением эффективности работы НАПК. В конце 2020 и в начале 2021 по итогам проверки партийной отчетности Нацагентство трижды принимало решение о приостановлении государственного финансирования (партиям Батькивщиина, Голос и Слуга народа). Хотя всем трем партиям финансирования возобновили, вероятно, они чувствуют, что представление новых отчетов может привести к тем же последствиям, особенно учитывая то, что ключевые неподанные отчеты касаются 3-4 кварталов прошлого года. Именно в этот период партии привлекали средства на ведение кампаний во время местных выборов.
Напомним, согласно исследованию ЧЕСТНО, в 2020 году политические партии получили на свои счета не менее 2,1 миллиарда гривен. Происхождение этих средств будет оставаться неизвестным вплоть до момента восстановления отчетности.
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