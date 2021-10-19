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На Буковине при Свято-Вознесенском мужском монастыре в Банченах Украинская Православная Церковь открыла медицинский центр «Клиника святителя Луки».

Фото: Митрополит Антоний (Паканич) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, чин освящения клиники совершил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

В богослужении участвовали митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий, наместник Банченского монастыря митрополит Банченский Лонгин, архиепископ Хотинский Вениамин, епископ Ирпенский Лавр, епископ Бородянский Марк, епископ Герцаевский Силуан, духовенство и верующие.

После освящения Предстоятель УПЦ отметил в своем слове, что Господь создал человека с душой и телом. «И если для души больницей является храм Божий, то для тела иногда нужны подобные новому медцентру места, где человек может восстановить ту гармонию в своем теле, которая нарушается грехами», - отметил Блаженнейший.

Также Митрополит Онуфрий пожелал работникам медцентра терпения, смирения и умения приносить себя в жертву. 

В завершение Предстоятель УПЦ благословил всех присутствующих.
ForUm

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