За сутки 18 октября в Украине зафиксировано 15 579 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 2852 человека;
- летальных случаев - 538;
- выздоровели - 7776 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2660273 лица;
- выздоровели - 2337194 лица;
- летальных случаев - 61 348;
- проведено ПЦР-тестов - 13642447.
С начала прививочной кампании привито 8065762 человека, из них получили одну дозу - 8065760 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 6573564 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14635480 прививок.
95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.
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