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За сутки 18 октября в Украине зафиксировано 15 579 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 2852 человека;
  • летальных случаев - 538;
  • выздоровели - 7776 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2660273 лица;
  • выздоровели - 2337194 лица;
  • летальных случаев - 61 348;
  • проведено ПЦР-тестов - 13642447.

С начала прививочной кампании привито 8065762 человека, из них получили одну дозу - 8065760 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 6573564 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14635480 прививок.

95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.
ForUm

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