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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с  министром международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.

Разговор стал первым контактом глав МИД Украины и ЮАР с 1998 года, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

Министры договорились возобновить полноценный двусторонний диалог, провести политические консультации между внешнеполитическими ведомствами, развивать торговлю и научно-техническое сотрудничество.

Стороны обсудили расширение договорно-правовой базы отношений и сотрудничество в рамках международных организаций.

Кулеба предложил южноафриканской стороне направить в Украину торговую миссию для изучения возможностей развития взаимовыгодного сотрудничества.

«Восстанавливая диалог с ЮАР после 23 лет перерыва, мы создаем дополнительные возможности для наших компаний, в частности в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности, энергетики, судостроения, туризма», - подчеркнул он.

Министр напомнил, что Стратегия внешнеполитической деятельности Украины уделяет особое внимание развитию отношений со странами Африканского континента.

Главы внешнеполитических ведомств договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве. Наледи Пандор приняла приглашение Дмитрия Кулебы посетить в следующем году Украину.

По данным Государственной службы статистики Украины, общий объем торговли товарами и услугами между Украиной и ЮАР в 2020 году составил 122,7 млн долл. В первой половине 2021 он составлял 65 млн. долл. США.
ForUm

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