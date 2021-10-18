В интернете разместили видео подробной экскурсии по древнему Зверинецкому монастырю в честь Архистратига Михаила в Киеве.

Фото: zvcaves.com.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ, видео опубликовано от благочинного обители архимандрита Леонтия (Золотарёва) на Ютуб-канале «Перший козацький».

Вместе со священником оператор побывал в сердце монастыря — Зверинецких пещерах XI–XII века с храмом в честь Чуда Архистратига в Хонех, а также в наземных церквях обители.

Отец Леонтий рассказал об истории монастыря и о его святых, архитектуре и внутреннем убранстве храмов.

«Приглашаю проникнуться благодатью и покоем, соприкоснуться с миром древних подвижников. Прикоснуться к миру церковного искусства, благодатных трудов обители, которые прячется в зверинецких холмах. Каждый паломник, который ищет встречи с Богом, успокоения, тишины и покоя в наше время, может здесь их найти», — сказал благочинный монастыря.

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