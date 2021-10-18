Суд просят признать противоправным приказ Минздрава об утверждении перечня профессий, сотрудники которых подлежат обязательной вакцинации. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева. Истцом указан – Дмитрий Ламза.

В частности, он просит ОАСК признать противоправным и недействительным приказ Министерства здравоохранения Украины, датированный 4 октября 2021 «Об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам». Также в суд поступило заявление об обеспечении иска, где истец просит ОАСК приостановить действие соответствующего приказа МЗ.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску и выясняет наличие правовых оснований для принятия мер его обеспечения.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины своим приказом от 04.10.2021 № 2153, зарегистрированным в Минюсте 07.10.2021 за №1306/36928, утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.