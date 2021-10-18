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Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров назвал заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева «заведующим политическим кладбищем» и считает его агрессивную статью в адрес Украины попыткой напомнить о себе.

«Главный вопрос, который я сам себе задаю: не как мы можем отреагировать, а надо ли реагировать вообще? Поскольку, кто такой Медведев сейчас? В российской политике вся его роль сводилась к тому, чтобы греть кресло Владимира Путина между двумя его президентскими сроками. Сейчас он – заведующий политическим «кладбищем», Советом безопасности Российской Федерации, который абсолютно ни на что не влияет. Поэтому его статья, может, это как раз попытка как-то напомнить о себе, о том, что он вообще есть, этот Дмитрий Медведев. Иначе, как кроме таких выпадов, о нем уже никто не помнит, а в самой России над ним откровенно издеваются», - сказал он в интервью телеканалу «Дом».

Никифоров отметил, что если этот выпад санкционировали руководители Дмитрия Медведева, если они видели текст - тогда это печальная и плачевная ситуация относительно уровня политической дискуссии в России.

«Вы можете себе представить, чтобы Франция или Германия, в которых веками продолжаются соседские споры и конфликты, чтобы кто-то из одной страны так высказывался о лидерах другой страны? Если это не санкционировано высшим руководством России, тогда это просто хамство, это какой-то бред», - добавил он.

По словам пресс-секретаря Зеленского, эта статья переплюнула даже Сергея Лаврова.
ForUm

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