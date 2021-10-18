Для маскировки любых дефектов зубов стоматологи предлагают крепить на внешнюю их поверхность керамические, очень тонкие пластинки. Их название – виниры на зубы, перевод первого слова – «облицовка». Это изящные и очень надежные пластинки, которые могут оставаться с человеком долгие годы, если за ними правильно ухаживать. Фиксируются виниры специальным, экологически чистым клеем после предварительной небольшой шлифовки эмали зубов.

В каких случаях стоит использовать виниры

Поверхностная неглубокая шлифовка не повреждает здоровые ткани зубов. А виниры закрывают их полностью. В этом случае, пластинки служат защитным барьером, предохраняют от боли и от разрушения эмаль. Безопасны виниры и для десен. Очень тонкий их слой не травмирует мягкие ткани.

Устанавливать керамические виниры стоит если:

эмаль зубов с заметными темными пятнами и пожелтевшими участками;

зубы расположены неравномерно, между ними большие щели или они смещены один на другой;

деформация зубов с рождения из-за аномалий генетики;

на зубах наличие сколов и трещин;

высокая чувствительность зубов к горячей и холодной пище, из-за повреждения эмали.

При установке виниров стоматолог проводит комплекс мероприятий. Он выполняет реставрацию зубов, лечит кариес, проводит профчистку. Это позволяет создать действительно голливудскую идеальную улыбку, которую нельзя получить другими способами.

В чем отличие виниров от композитных накладок на передние зубы

Композитные накладки — это специальное покрытие, которое выставляется на поверхность зубов для сокрытия некоторые дефектов. Голливудские виниры от подобных накладок на передние зубы имеют ряд существенных отличий:

фарфоровые стандартные виниры требуют предварительно препарировать твердые ткани, а толщина пластин составляет около 0,7 мм, меньший размер поперечного сечения у люминиров, он равен 0,2 – 0,3 мм;

при классическом винировании стачивается определенное количество эмали, чтобы обеспечить лучшее сцепление между материалами и твердыми тканями зубов и избежать сильного их утолщения после восстановления, что не требуется при установке голливудских виниров;

минимальная толщина позволяет люминирам плотнее прилегать к поверхности зубов, поэтому при ношении таких микропротезов нет свободного пространства, в которое возможно попадание пищевых остатков, служащих субстратом, способствующим размножению бактерий для появления кариеса;

цена на установку люминиров превышает стоимость на виниры, изготовленные из композиционных материалов, или накладки из фарфора, включая предварительную обточку зубов.

Керамические люминиры максимально похожи с естественными зубами.

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