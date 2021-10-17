За прошедшие сутки, 16 октября в Киеве обнаружили 451 случай заболевания COVID-19. От болезни умерли 18 человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«+451 подтвержденный случай заболевания коронавирус (всего 244 230)», - написал он.

По информации главы города, за минувшие сутки на COVID-19 заболели 245 женщин от 18 до 91 года, 153 мужчины от 18 до 89 лет, 19 девочек от 1 до 17 лет и 34 мальчика от 3 месяцев до 17 лет. 18 летальных случаев от вируса (всего 5664). Госпитализированы 49 больных, также в больницу попали 328 человек с подозрением на COVID-19. 98 киевлян преодолели болезнь (всего 224 341).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (122), Дарницком (86) и Святошинском (60) районах столицы.

В Украине зафиксировано уже 2 635 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 16 октября, - 11,3 тыс., что меньше, чем накануне. Госпитализированы за сутки при этом 4,7 тысячи человек, что значительно больше показателя днем ранее.