Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал плохими перспективы встречи руководителей Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Об этом сообщает Интерфакс.

Песков обвинил Украину в затягивании процесса.

«Пока особых перспектив для этого разговора не просматривается, опять же, из-за действий украинских властей», — заявил он.

Он также добавил, что власти Украины якобы не выполняют минские соглашения.

«Именно они сейчас проводят законопроект о так называемом переходном периоде, который де факто будет означать выход Киева из Минских договоренностей», — сказал он.

«Поэтому пока перспективы плохие», — добавил Песков.

4 октября Песков заявил, что в Кремле не видят предпосылок для проведения до конца года встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.