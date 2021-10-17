За прошедшие сутки, 16 октября, на Донбассе зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов.
Об этом говорится в суточной сводке штаба операции Объединенных сил.
Сообщается, что враждебные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции вблизи Луганского, Новотошковского, Красногоровки, Новолуганского, Крымского, Широкиного, Марьинки и Светлодарска.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
"Чтобы заставить противника прекратить огневую активность украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение", - отчитались в штабе.
По состоянию на семь часов утра, 17 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Наши воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - отмечается в сообщении.
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