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За прошедшие сутки, 16 октября, на Донбассе зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов.

Об этом говорится в суточной сводке штаба операции Объединенных сил.

Сообщается, что враждебные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции вблизи Луганского, Новотошковского, Красногоровки, Новолуганского, Крымского, Широкиного, Марьинки и Светлодарска.

Российские оккупанты вели огонь из минометов, пулеметов и гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

"Чтобы заставить противника прекратить огневую активность украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение", - отчитались в штабе.

По состоянию на семь часов утра, 17 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Наши воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - отмечается в сообщении.
ForUm

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