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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в лёгкой весовой категории, украинец Василий Ломаченко отправился в США, где проведёт подготовку к поединку с представителем Ганы Ричардом Комми. Соответствующее видео было размещено на совместной странице Ломаченко и Александра Усика в «Инстаграме».

«Василий Ломаченко отправился в США для подготовки к бою с Ричардом Комми, который состоится 11 декабря в Нью-Йорке на знаменитой арене «Мэдисон-сквер-гарден», — говорится в описании к видео.

Ранее Комми дрался с Теофимо Лопесом и в бою с ним лишился пояса по версии IBF. Интересно, что предыдущий поединок Ломаченко также провёл с экс-соперником Лопеса. В июне Василий досрочно остановил Масаёси Накатани.

У Ломаченко 15 побед (11 нокаутом) и 2 поражения, а у Комми 30 побед (27 нокаутом) и 3 поражения.
ForUm

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