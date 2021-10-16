В Харькове в метро машинист поезда избил пассажира, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина дебоширил и цеплялся к пассажирам.
Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Харьков 1654.
На кадрах видно, что человек в форме машиниста наносит удары пассажиру. При этом другие пассажиры не вмешиваются в драку.
По данным очевидцев, пассажир пил пиво в вагоне, цеплялся к другим людям, а впоследствии разбил зеркало заднего вида.
Люди боялись реагировать, поэтому машинист решил самостоятельно успокоить пассажира.
На следующей остановке нетрезвого нарушителя порядка уже ждали полицейские.
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