В Днепровском районе столицы группа неизвестных обстреляли маршрутку. В результате чего был ранен водитель.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По информации правоохранителей, злоумышленники несколько раз произвели выстрелы в сторону маршрутного транспортного средства и скрылись, а водитель автобуса 1996 года рождения, получил телесные повреждения.

Известно, что врачи оказали помощь пострадавшему на месте происшествия, от госпитализации мужчина отказался.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК - хулиганство.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет заключения. Сейчас полиция разыскивает нападавших.