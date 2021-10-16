также в разделеОбщество
В ГБР рассказали о случаях полицейского произвола в нескольких областях
Жители Херсона резко захотели сделать прививку от COVID-19 12
СБУ задержала преступников, которые скрывались 5 лет 37
Ляшко рекомендует не ждать полгода для повторной вакцинации 18
Еще 150 тысяч украинцев получили COVID-прививки 8
В приложении Дія вскоре появятся услуги для ветеранов 19
За сутки в Украине обнаружили еще почти 13 тысяч случаев коронавируса 28
15 октября. Картина дня 15
СНБО ввел санкции против российской сети MERE и причастных к выборам в Госдуму 49
Кабмин хочет обеспечить жильем всех переселенцев со статусом УБД 16
Обязательная вакцинация учителей: Ляшко рассказал, что делать тем, у кого противопоказания 109
Когда Украина перейдет на зимнее время 35
Украина отреагировала на приговор своему «шпиону» в Крыму 45
Еще 4 области Украины переходят в «красную» зону 38
Зеленскому показали «Новое село» на Луганщине 162
«Красная» зона: В Херсоне действуют противоковидные патрули 80
Ляшко сказал, когда врачи будут получать 20 тысяч зарплаты 28
В составе СНБО перед заседанием произошли рокировки 30

В городе Днепр школы уходят на каникулы на неделю раньше – с 18 октября. Об этом накануне сообщил Департамент гуманитарной политики Днепровского горсовета.

Указано, что власти пошли на такой шаг из-за решения Госкомиссии по ТЭБ и ЧС об установлении красной зоны карантина в Днепропетровской области и учитывая рекомендации Министерства образования и науки о начале каникул с 18 октября.

«С целью предотвращения роста заболеваемости ковидом среди детей мы вынуждены начать каникулы с 18 октября 2021 года», – отметили чиновник.

Вместе с тем, детские сады будут работать в обычном режиме.

Накануне стало известно, что в Украине еще четыре региона переходят в красную зону адаптивного карантина уже с 18 октября. Среди них числится и Днепропетровская область.

Напомним, осенние каникулы из-за COVID-19 могут продлить до месяца.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
6701 грн.
11
Теги