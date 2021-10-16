В городе Днепр школы уходят на каникулы на неделю раньше – с 18 октября. Об этом накануне сообщил Департамент гуманитарной политики Днепровского горсовета.

Указано, что власти пошли на такой шаг из-за решения Госкомиссии по ТЭБ и ЧС об установлении красной зоны карантина в Днепропетровской области и учитывая рекомендации Министерства образования и науки о начале каникул с 18 октября.

«С целью предотвращения роста заболеваемости ковидом среди детей мы вынуждены начать каникулы с 18 октября 2021 года», – отметили чиновник.

Вместе с тем, детские сады будут работать в обычном режиме.

Накануне стало известно, что в Украине еще четыре региона переходят в красную зону адаптивного карантина уже с 18 октября. Среди них числится и Днепропетровская область.

Напомним, осенние каникулы из-за COVID-19 могут продлить до месяца.