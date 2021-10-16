В городе Днепр школы уходят на каникулы на неделю раньше – с 18 октября. Об этом накануне сообщил Департамент гуманитарной политики Днепровского горсовета.
Указано, что власти пошли на такой шаг из-за решения Госкомиссии по ТЭБ и ЧС об установлении красной зоны карантина в Днепропетровской области и учитывая рекомендации Министерства образования и науки о начале каникул с 18 октября.
«С целью предотвращения роста заболеваемости ковидом среди детей мы вынуждены начать каникулы с 18 октября 2021 года», – отметили чиновник.
Вместе с тем, детские сады будут работать в обычном режиме.
Накануне стало известно, что в Украине еще четыре региона переходят в красную зону адаптивного карантина уже с 18 октября. Среди них числится и Днепропетровская область.
Напомним, осенние каникулы из-за COVID-19 могут продлить до месяца.
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