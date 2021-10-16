Соединенные Штаты Америки осуждают проведение так называемой всероссийской переписи в оккупированном Крыму. В США назвали такие действия попыткой РФ подорвать суверенитет Украины.
Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.
«Соединенные Штаты осуждают перепись населения России в оккупированном Крыму как очередную попытку подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины», - говорится в сообщении.
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