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Соединенные Штаты Америки осуждают проведение так называемой всероссийской переписи в оккупированном Крыму. В США назвали такие действия попыткой РФ подорвать суверенитет Украины.

«Соединенные Штаты осуждают перепись населения России в оккупированном Крыму как очередную попытку подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины», - говорится в сообщении.
ForUm

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