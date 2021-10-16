также в разделеОбщество
В приложении Дія вскоре появятся услуги для ветеранов
15 октября. Картина дня 13
СНБО ввел санкции против российской сети MERE и причастных к выборам в Госдуму 47
Кабмин хочет обеспечить жильем всех переселенцев со статусом УБД 14
Обязательная вакцинация учителей: Ляшко рассказал, что делать тем, у кого противопоказания 83
Когда Украина перейдет на зимнее время 31
Украина отреагировала на приговор своему «шпиону» в Крыму 42
Еще 4 области Украины переходят в «красную» зону 33
Зеленскому показали «Новое село» на Луганщине 134
«Красная» зона: В Херсоне действуют противоковидные патрули 52
Ляшко сказал, когда врачи будут получать 20 тысяч зарплаты 28
В составе СНБО перед заседанием произошли рокировки 30
В Украине могут разрешить бустерную дозу COVID-вакцины 191
ГБР открыло ряд дел против полицейских, избивавших граждан 43
Украина осуждает проведение Россией переписи населения в Крыму 66
В Крыму «украинского шпиона» приговорили к 12 годам тюрьмы 27
Во время показа фильма о Голодоморе на центр «Мемориал» в Москве напали неизвестные 22
Инициатива Одарченко против закрытия школ и больниц уже под Верховной Радой 40

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 12 983 человек, зафиксировано 277 летальных случаев, 5874 пациента выздоровели. В общем сделали 90 186 тестов на COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 16 октября.

Показатели заболеваемости COVID-19 остаются на высоком уровне. Днем ранее болезнь диагностировали у 13 624 человек; 14 октября — у наибольшего количества с начала апреля, 18 881.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

  • г. Киев — 525 случаев;
  • Винницкая область — 208 случаев;
  • Волынская область — 229 случаев;
  • Днепропетровская область — 669 случаев;
  • Донецкая область — 563 случая;
  • Житомирская область — 666 случаев;
  • Закарпатская область — 96 случаев;
  • Запорожская область — 917 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 232 случая;
  • Киевская область — 365 случаев;
  • Кировоградская область — 69 случаев;
  • Луганская область — 592 случая;
  • Львовская область — 927 случаев;
  • Николаевская область — 207 случаев;
  • Одесская область — 1321 случай;
  • Полтавская область — 152 случая;
  • Ровенская область — 514 случаев;
  • Сумская область — 749 случаев;
  • Тернопольская область — 163 случая;
  • Харьковская область — 1293 случая;
  • Херсонская область — 831 случай;
  • Хмельницкая область — 423 случая;
  • Черкасская область — 291 случай;
  • Черновицкая область — 516 случаев;
  • Черниговская область — 465 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 623 882 человек, из них 2 322 456 выздоровели, летальных случаев — 60 414.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги