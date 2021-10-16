За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 12 983 человек, зафиксировано 277 летальных случаев, 5874 пациента выздоровели. В общем сделали 90 186 тестов на COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 16 октября.

Показатели заболеваемости COVID-19 остаются на высоком уровне. Днем ранее болезнь диагностировали у 13 624 человек; 14 октября — у наибольшего количества с начала апреля, 18 881.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев — 525 случаев;

Винницкая область — 208 случаев;

Волынская область — 229 случаев;

Днепропетровская область — 669 случаев;

Донецкая область — 563 случая;

Житомирская область — 666 случаев;

Закарпатская область — 96 случаев;

Запорожская область — 917 случаев;

Ивано-Франковская область — 232 случая;

Киевская область — 365 случаев;

Кировоградская область — 69 случаев;

Луганская область — 592 случая;

Львовская область — 927 случаев;

Николаевская область — 207 случаев;

Одесская область — 1321 случай;

Полтавская область — 152 случая;

Ровенская область — 514 случаев;

Сумская область — 749 случаев;

Тернопольская область — 163 случая;

Харьковская область — 1293 случая;

Херсонская область — 831 случай;

Хмельницкая область — 423 случая;

Черкасская область — 291 случай;

Черновицкая область — 516 случаев;

Черниговская область — 465 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 623 882 человек, из них 2 322 456 выздоровели, летальных случаев — 60 414.