За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 12 983 человек, зафиксировано 277 летальных случаев, 5874 пациента выздоровели. В общем сделали 90 186 тестов на COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 16 октября.
Показатели заболеваемости COVID-19 остаются на высоком уровне. Днем ранее болезнь диагностировали у 13 624 человек; 14 октября — у наибольшего количества с начала апреля, 18 881.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
- г. Киев — 525 случаев;
- Винницкая область — 208 случаев;
- Волынская область — 229 случаев;
- Днепропетровская область — 669 случаев;
- Донецкая область — 563 случая;
- Житомирская область — 666 случаев;
- Закарпатская область — 96 случаев;
- Запорожская область — 917 случаев;
- Ивано-Франковская область — 232 случая;
- Киевская область — 365 случаев;
- Кировоградская область — 69 случаев;
- Луганская область — 592 случая;
- Львовская область — 927 случаев;
- Николаевская область — 207 случаев;
- Одесская область — 1321 случай;
- Полтавская область — 152 случая;
- Ровенская область — 514 случаев;
- Сумская область — 749 случаев;
- Тернопольская область — 163 случая;
- Харьковская область — 1293 случая;
- Херсонская область — 831 случай;
- Хмельницкая область — 423 случая;
- Черкасская область — 291 случай;
- Черновицкая область — 516 случаев;
- Черниговская область — 465 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 623 882 человек, из них 2 322 456 выздоровели, летальных случаев — 60 414.
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