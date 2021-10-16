также в разделеПолитика
Зарубежные СМИ напомнили Зеленскому, что благодаря Медведчуку своя вакцина у Украины могла появиться еще год назад
Данилов: Зеленский предлагает ужесточить наказание за контрабанду до 20 лет тюрьмы 6
Герман: Для меня Разумков приобрел значение тогда, когда не проголосовал за закрытие каналов на заседании СНБО 26
Медведчук рассказал, как к нему обратился Турчинов с просьбой помочь добиться мирного урегулирования на Донбассе 38
Зеленский собрался с визитом в Великобританию 15
Путин назвал русский язык скрепой пространства СНГ 14
ЕС счел перепись в оккупированном Крыму попыткой РФ легализовать аннексию 26
Медведчук: В этом деле отсутствует не только состав преступления, но и само событие преступления 31
Депутаты Верховной Рады поддержали инициативы Екатерины Одарченко 24
Кличко призвал грузинские власти освободить Саакашвили 12
Зеленский на передовой посмотрел рисунки детей для военных 88
Лукашин: Когда Медведчук создавал Конституцию, Зеленский еще пешком под стол ходил 24
Зеленский прибыл на Донбасс и собрался на передовую 130
Люстрированный экс-судья выиграл дело против Украины в ЕСПЧ 35
Погребинский назвал единственного реального оппонента Зеленскому 87
Зеленский поручил выплатить денежное обеспечение и премии военным 16
Зеленский отметит День защитников и защитниц на Запорожье 32
Аваков призывает выработать военный сценарий возвращения Крыма и ОРДЛО 38

Глава Минобороны Ллойд Остин посетит Европу на этих выходных и заедет в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона в пятницу, 15 октября.

В Украине Остин встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном. Глава Пентагона подтвердит неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Визит также послужит возможностью обсудить прогресс Украины в реализации реформ оборонной и оборонной промышленности, необходимых для продвижения ее евроатлантических устремлений, а также регионального сотрудничества между черноморскими союзниками и партнерами», - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее США передали Украине помощь в сфере безопасности. Украина получила от Америки первую партию дополнительной помощи для усиления безопасности.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги