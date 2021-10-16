Глава Минобороны Ллойд Остин посетит Европу на этих выходных и заедет в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона в пятницу, 15 октября.

В Украине Остин встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном. Глава Пентагона подтвердит неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Визит также послужит возможностью обсудить прогресс Украины в реализации реформ оборонной и оборонной промышленности, необходимых для продвижения ее евроатлантических устремлений, а также регионального сотрудничества между черноморскими союзниками и партнерами», - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее США передали Украине помощь в сфере безопасности. Украина получила от Америки первую партию дополнительной помощи для усиления безопасности.