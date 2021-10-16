Российские наемники на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки, 15 октября. Один украинский военный получил ранение.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Оккупанты дважды открывали огонь возле Новозвановки, используя минометы калибра 120 мм и противотанковый ракетный комплекс, а возле Золотого-4 — совершили два обстрела из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия.

Также боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм в районе Авдеевки. В сторону Новотошковского они открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.

Возле Красногоровки позиции украинских бойцов попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку от Лебединского враг применил минометы калибра 120 мм.

«В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину предоставили доврачебную помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное», — заявили в штабе.

На обстрелы боевиков бойцы ВСУ открыли огонь в ответ, не применяя вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

По состоянию на 07:00 субботы, 16 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.