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Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила с 00:00 18 октября «красный» уровень эпидемической опасности распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.

С сегодняшнего дня на территории Херсонщины и Херсонской городской территориальной общины в частности вступили в силу ограничения «красного» уровня эпидемической опасности распространения СOVID-19. В Херсоне работает 12 противоковидных патрулей.

За сутки 14 октября 2021 в Украине зафиксировано 13 624 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявляет, что в Украине скорее всего будет бустерная (дополнительная) вакцинация от COVID-19. По его словам, с 1 января 2022 зарплаты украинских медиков вырастут до обещанных ранее 13 500 гривен для среднего медицинского персонала и 20 тысяч гривен - для врачей. 

«Верховный суд Крыма» приговорил 61-летнего украинца Константина Ширинга, которого обвиняли в «шпионаже», к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Украина осуждает проведение Российской Федерацией всероссийской переписи населения на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и города Севастополь. 

Во время рабочей поездки в Луганскую область президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с реализацией пилотного проекта «Новое село» в Шульгинской территориальной общине.
ForUm

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