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Министр здравоохранения Виктор Ляшко прогнозирует, что с 1 января 2022 зарплаты украинских медиков вырастут до обещанных ранее 13 500 гривен для среднего медицинского персонала и 20 тысяч гривен - для врачей. Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.

«Удалось увеличить программу медицинских гарантий как минимум на 33,8 миллиарда гривен. Это придаст зарплату медработникам. 13500 – для медицинской сестры, 20 тыс. гривен - для врача. Это базовый уровень, от которого будут начисляться все другие надбавки, которые должны быть у медицинских работников. Мы делаем все, чтобы это произошло с 1 января 2022», - сказал министр.

По его словам, такие зарплаты будут получать все медики, работающие с программой медицинских гарантий.

В сентябре премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров Украины закладывает рост заработной платы медработников в проект бюджета на 2022.

«Основные показатели бюджета в этом году – это рост зарплат врачей. Был указ президента об установлении минимальной заработной платы врачей на уровне 20 тыс. гривен и среднего медицинского персонала на уровне 13 500. Соответственно, это заложено в бюджет. Средняя зарплата у врачей выше, чем 22,5 тысячи гривен, у среднего медицинского персонала - более чем 14,5 тысячи гривен будет соответственно средняя зарплата», - сказал он.

Проект государственного бюджета на 2022 внесен в Верховную Раду, которая намерена рассмотреть его в первом чтении этого месяца.
ForUm

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