«Верховный суд Крыма» приговорил 61-летнего украинца Константина Ширинга, которого обвиняли в «шпионаже», к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Как сообщила Крымская правозащитная группа, заседание проходило в закрытом режиме, информацию по его итогам озвучил адвокат Дмитрий Динзе. Также защитник сообщил, что ранее в прениях прокурор просил 14 лет лишения свободы, а защита – оправдать Коснтантина Ширинга.

Сам Ширинг тоже просил его оправдать, сообщив, что «его оговорили и свалили на него всю вину».

По информации Динзе, они намерены подавать апелляционные жалобы на данный приговор.

Крымская правозащитная группа сообщала ранее, что 15 апреля 2020 года ФСБ РФ заявила о задержании в Крыму участников «украинской разведывательно-диверсионной группы», в которую якобы входила «российская военнослужащая, подозреваемая в выдаче государственной тайны» Татьяна Кузьменко и гражданин Украины, подозреваемый в «осуществлении шпионской деятельности по заданию украинской спецслужбы» Константин Ширинг. По информации российского ведомства, были возбуждены уголовные дела «о государственной измене и шпионаже».

По версии ФСБ, Кузьменко, служившая в части прапорщиком, якобы передавала Ширингу сведения о численности личного состава полка, ракетном и прочем вооружении, местах его дислокации и т. д. Он в свою очередь, по данным «следствия», эту информацию якобы передавал в Минобороны Украины.

7 июня 2021 года Южный окружной военный суд России назначил 8 лет лишения свободы с отсрочкой на 2 года военнослужащей Кузьменко, обвиняемой в «государственной измене». Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке и закрытом режиме из-за материалов под грифом «совершенно секретно». Особый порядок рассмотрения дел применяется, как правило, в случаях признания вины. Гособвинитель просил дать Кузьменко 12 лет лишения свободы. В итоге суд назначил 8 лет с отсрочкой на 2 года, пока ее ребенок не достигнет 14-летнего возраста.

Ширинг страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он несколько раз обращался с заявлением о медицинской помощи к администрации Симферопольского СИЗО. Мужчина многократно жаловался на непредоставление медицинской помощи.