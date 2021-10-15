С сегодняшнего дня на территории Херсонщины и Херсонской городской территориальной общины в частности вступили в силу ограничения «красного» уровня эпидемической опасности распространения СOVID-19.

В Херсоне сейчас работает 12 противоковидных патрулей, сообщила пресс-служба горсовета.

По словам и.о. заместителя городского головы Романа Головни, в этом направлении усиленно работают также правоохранительные органы.

Чиновник отметил, что ситуация с СOVID-19 в городе серьезная – опорные больницы заполнены более чем на 95%.

«Сегодня людей госпитализируют уже в больницы, которые находятся рядом с Херсоном - в Белозерскую районную больницу в частности. Что касается кислорода, то вопрос с его поставкой решен - мы открыли склад кислорода», - отметил и.о. заместителя городского головы.

Что касается работы общественного транспорта, Головня подчеркнул, что на маршруты города вышли и троллейбусы, и автобусы в полном составе.

Напоминаем, что перевозка пассажиров осуществляется только на сидячих местах и ​​при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий.

Общими правилами карантина красной зоны запрещается:

работа общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос,

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.д.,

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,

работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

Ограничение красного уровня не будут применяться при условии наличия у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов «зеленого» COVID-сертификата. В «желтом» сертификате содержится информация о первой прививке, в «зеленом» - о полном курсе.