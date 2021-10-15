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За сутки 14 октября 2021 в Украине зафиксировано 13 624 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 4947 человек;
  • летальных случаев - 202;
  • выздоровели - 4591 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2610899 человек;
  • выздоровели - 2316582 лица;
  • летальных случаев - 60 137;
  • проведено ПЦР-тестов - 13482871.

С начала прививочной кампании привито 7794189 человек, из них получили одну дозу - 7794187 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 6364933 человека. Всего проведено 14159120 прививок.

97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре – невакцинированные.

За сутки 13 октября 2021 в Украине зафиксирован 18881 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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