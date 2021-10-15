За сутки 14 октября 2021 в Украине зафиксировано 13 624 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 4947 человек;
- летальных случаев - 202;
- выздоровели - 4591 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2610899 человек;
- выздоровели - 2316582 лица;
- летальных случаев - 60 137;
- проведено ПЦР-тестов - 13482871.
С начала прививочной кампании привито 7794189 человек, из них получили одну дозу - 7794187 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 6364933 человека. Всего проведено 14159120 прививок.
97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре – невакцинированные.
За сутки 13 октября 2021 в Украине зафиксирован 18881 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время