Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявляет, что в Украине скорее всего будет бустерная (дополнительная) вакцинации от COVID-19.

«Больше всего, что будет. Но неизвестно, бустерная, или повторно двойная вакцинация. Этот вопрос для рассмотрения. Но мы пока не в том уровне охвата прививками взрослого населения, чтобы говорить уже о введении бустерной или повторной вакцинации. Сегодня мы четко следуем рекомендациям ВОЗ, которая говорит, что надо сначала обеспечить доступ, по крайней мере, к одной дозе или полному курсу прививки как можно большему количеству взрослого населения», - сказал Ляшко в интервью Радио Свобода.

Министр еще раз призвал всех вакцинироваться от COVID-19.

«Это вакцина для жизни. И все должны также понимать, что когда мы говорим вакцинироваться, то вакцинуемося, чтобы спасти свое собственное здоровье. И не нужно сейчас играть в лотерею, достаточно ли у меня будет там титров антител после перенесенной болезни, не достаточно, или инфицируемся, не инфицируемся. Просто сделайте прививки и будьте спокойны! Придерживайтесь карантина», - заявил глава Минздрава.

Бустерная вакцина – это дополнительная доза вакцины, которая имеет усиливать действие предыдущих. Со временем эффективность от прививки теряется, и человеческий организм нуждается в дополнительной защите. Бустерные вакцины применяются против ряда инфекционных заболеваний, в частности, против коронавируса.