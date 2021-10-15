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Во время рабочей поездки в Луганскую область президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с реализацией пилотного проекта «Новое село» в Шульгинской территориальной общине.

Проект призван сделать государственные услуги доступными для жителей каждой общины, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

В Шульгинке проект начат в июне 2021, а осенью уже запущен. Здесь есть Центр предоставления административных услуг (ЦНАП), где можно получить почти сто админуслуг, отделение «Новой почты», аптечный пункт, отделение полиции, магазин продовольственных товаров, сквер и детские площадки.

Глава государства также ознакомился с работой первого в Украине Центра культурных услуг для общества, созданного на замену старому сельскому клубу. На базе этого Центра работают новейшая библиотека, зоны для тренингов и семинаров, зона с IT- и робототехникой, внутренний и внешний кинотеатры.

Все объекты в рамках проекта «Новое село» в Шульгинке созданы по принципам безбарьерности и доступности для всех категорий населения.

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников отметил, что этот пилотный проект реализовался совместными усилиями социально ответственного бизнеса, в частности компании «Новая почта», международных партнеров, таких как USAID и гуманитарные программы ПРООН, территориальной общины и Минреинтеграции. Также присоединилась НАК «Нафтогаз Украины», благодаря которой были установлены солнечные батареи для обеспечения электроэнергией социальных учреждений и лавочки с функцией подзарядки гаджетов.

«Главное, это новая идея - Центр культурного пространства, меняет понятие «сельский клуб». Здесь есть возможность учиться через интернет, и не надо ехать в другой город. Пожилые люди могут прийти с внуками - дети занимаются на 3D-принтере, а люди читают в это время книги или слушают лекцию, - рассказал Резников и добавил. - Идея реинтеграции заключается в том, что мы идем в Европу».

В целом, по его словам, запланирована реализация таких проектов в 11 сельских общинах Луганской области, 21 общине Донецкой области, 38 - в Херсонской области, то есть в общинах, расположенных вдоль линии соприкосновения на Донбассе и на админграницах с временно оккупированным Крымом, а впоследствии - и по всей Украине. Предполагается создать около 1060 таких центров во всех сельских и поселковых общинах.
ForUm

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