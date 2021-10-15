За прошедшие сутки, 14 октября, российско-оккупационные войска 3 раза нарушали режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Вблизи Пивденного оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
У Новолуганского позиции украинских воинов враг обстрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе Катериновки противник вел огонь из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Украинские защитники открывали огонь в ответ.
По состоянию на 7:00 утра 15 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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