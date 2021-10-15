Минздрав России просит привиться и вернуться к работе пожилых врачей, которые ранее ушли на изоляцию или на пенсию из-за пандемии, сообщил в профильном комитете Госдумы министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Поскольку были объявлены мероприятия по изоляции, многие лица старшего возраста ушли на пенсию. Сегодня уже есть вакцина, мы обращаемся к медработникам, которые отошли от медпрактики, предлагаем вернуться», - приводит его слова Интерфакс.

Минздрав и Роспотребнадзор отмечают рост заболеваемости COVID-19 с сентября, в октябре в большинстве регионов ситуация осложнилась, инфекционные отделения заполняются, власти начинают вводить различные ограничения. По данным министерства, нынешний всплеск заболеваемости отличается «быстрым приростом числа заболевших, а также большим количеством пациентов, у которых развивается фактически молниеносное течение коронавирусной инфекции - буквально в течение двух-трех дней, требующее реанимационной поддержки».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что фаза распространения коронавирусной инфекции наблюдается в 77 регионах России и заболеваемость растет синхронно с ростом ОРВИ и гриппа.