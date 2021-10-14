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Праздник Покрова Пресвятой Богородицы напоминает о важности стремления к Богу, искренней молитве и покаянии.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

Рассказывая об истории праздника, владыка обратил внимание, что пример молитвы Богородицы, которая раскрыла Свой Покров над жителями Константинополя, однако не все смогли Ее увидеть, показателен и для современного человека.

«Жители Константинополя уже в большей степени только носили имя христиан, а жили как язычники. Храмы стояли на каждой улице, но люди искали не Хлеба, сходящего с Небес, а хлеба, насыщающего чрево. Интриги, обман, зависть, лицемерие - все это стало обычным делом как среди знатных лиц, так и среди бедноты. Видя происходящее, Бог попустил Константинополю быть окруженным врагами, которые готовы были его разграбить и сжечь. Испугавшись такой участи, люди поспешили в храм, чтобы обратиться за помощью к Богу. Однако Господь не внимал их молитвам, потому что исходили они из нечистых сердец», - отметил митрополит Лука.

Он подчеркнул, что даже просьбы и молитвы благочестивых людей «не могли склонить чашу весов Божественного Правосудия в сторону милосердия, зато эти молитвы услышала Царица Небесная».

«Нет такой просьбы, которую Бог не смог бы исполнить по молитвам Своей Пречистой Матери. Святой Андрей, Христа ради юродивый, и его ученик Епифаний увидели, что на защиту их города стала Сама Пресвятая Дева. Враг отступил. Но надолго ли? Прошло время, и нечестие жителей Константинополя сделало свое дело: город был захвачен, империя разрушена, храмы разорены», - напомнил архиерей.

Владыка обратил внимание, что история Праздника Покровы - это не только картинка из прошлого истории Церкви, она объясняет и то, что происходит сейчас и в нашей стране, и во всем мире, и пророчествует о будущем.

«Долготерпение Божие не безгранично. Он долго ждет от людей покаяния и исправления жизни, но если этого не происходит, посылает суровые наказания. От того, найдутся ли среди нас люди, которые выбрали «благую часть», от того, какой будет духовная жизнь нашего общества, зависит то, что мы получим в обозримом будущем и что потом оставим для своих детей», - подытожил митрополит Лука.
ForUm

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