За прошедшие сутки, 13 октября, российско-оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения, говорится в сводке ООС.

Вблизи Шумов враг вел огонь из стрелкового оружия.

Неподалеку Попасной враждебные вооруженные формирования обстреливали наши позиции из ручных противотанковых гранатометов.

В районе Катериновки оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Марьинки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку Причепиловки наемники вели обстрелы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Водяного на Приазовье враг применил гранатометы различных систем и стрелкового оружия.

В сторону населенного пункта Новотошковское российско-оккупационные войска дважды осуществили обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Новоалександровки обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Позиции украинских воинов у Новотроицкого враг обстрелял из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, состояние его здоровья - удовлетворительное.

Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра 14 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.