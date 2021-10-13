Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования деятельности фермерских хозяйств» № 1788-ІХ, который Верховная Рада приняла 24 сентября 2021. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ОП.

Согласно пояснительной записке, фермерские и личные крестьянские хозяйства совместно производят около 50% валовой сельхозпродукции.

Закон, который подписал президент, уточняет состав земель фермерских хозяйств и определяет круг получателей государственной поддержки.

Согласно документу, фермерским хозяйствам в первые три года после создания оказывается помощь за счет госбюджета, в частности через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств. Также помощь может предоставляться за счет местных бюджетов.

На такую ​​помощь могут рассчитывать новосозданные фермерские усадьбы, семейные фермерские хозяйства, фермерские хозяйства, расположенные в горных населенных пунктах, на полесских территориях, определенных в установленном порядке Кабмином.

Согласно закону, Кабинет Министров ежегодно должен предусматривать в проекте государственного бюджета Украины средства на поддержку фермерских хозяйств. Местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления ежегодно в проектах местных бюджетов могут предусматривать средства на поддержку таких хозяйств.

Также фермерам со статусом семейных фермерских хозяйств предоставляется дополнительная государственная поддержка, в том числе на уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Фермерскому хозяйству, председателем которого является лицо в возрасте до 35 лет включительно, предоставляется денежная помощь за счет государственного бюджета.