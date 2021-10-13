Украинцы создали петицию, в которой просят президента Украины Владимира Зеленского и специального представителя ОБСЕ по переговорам в Трехсторонней контактной группе Микко Киннунена остановить войну на Донбассе.

Так, неравнодушные граждане Украины, глубоко озабоченные судьбой Украины и уставшие от братоубийственной войны на Юго-Востоке страны, жертвами которой уже стали 15 тысяч их сограждан по обе стороны линии разграничения, в своей петиции просят Зеленского и Киннунена:

Остановить братоубийственную войну на Донбассе. Установить прямые контакты между Вооруженными Силами Украины и вооруженными формированиями неподконтрольных территорий («народной милицией»). Ввести строгие меры ответственности за нарушения перемирия.

Организовать прямой диалог и переговоры представителей Украины с представителями неподконтрольных территорий Донбасса на всех возможных уровнях.

Упразднить военно-гражданские администрации в Донецкой и Луганской областях, лишающие украинцев возможности полноценно участвовать в выборах и реализовывать права, гарантированные нам Конституцией Украины.

Принять все необходимые меры для скорейшего снятия экономической блокады, оказывающей негативные последствия для всей Украины.

Предоставить неподконтрольным территориям Донбасса закрепленный в Конституции особый статус/автономию в соответствии с Минскими соглашениями.

Предоставить амнистию всем участникам конфликта на Донбассе по аналогии с амнистией, предоставленной участникам Революции Достоинства.

Также в обращении отмечено, что авторы просят всех неравнодушных жителей Украины, представителей всех наций и вероисповеданий подписать петицию и поддержать стремление украинского народа установить мир в Украине, прекратить кровопролитие и гуманитарную катастрофу.

На данный момент петицию подписали уже около 6 тысяч.