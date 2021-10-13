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И.о. руководителя регионального филиала «Юго-Западная железная дорога» АО «Укрзализныця» назначен Андрей Букина

Исполняющим обязанности руководителя регионального филиала «Юго-Западная железная дорога» АО «Укрзализныця» назначен заместитель директора исполнительного этой регионального филиала Андрей Букин, сообщила пресс-служба компании.

«Артема Мироновича, который до этого занимал должность директора исполнительного этого регионального филиала, 11 октября 2021 в соответствии с его обращением временно, на период служебной проверки, отстранили от занимаемой должности», - говорится в сообщении.

Сейчас ему выдвинуто подозрение следователями НАБУ относительно возможных злоупотреблений при закупке угля филиалом «Пассажирская компания» в 2018 году, где в то время он занимал руководящую должность.

В указанном деле по требованию следователей чиновник появился в НАБУ как свидетель, а уже во время допроса ему было вручено подозрение.

По данному факту также начата служебная проверка Аппаратом директора по экономической и информационной безопасности АО «Укрзализныця».

 
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