За прошедшие сутки, 12 октября, российско-оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения, говорится в сводке ООС.
У Зайцево позиции наших воинов враг обстрелял из стрелкового оружия.
Вблизи Новозвановки оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
В районе Крымского вражеские вооруженные формирования применили станковые противотанковые гранатометы.
В направлении Причепиловки противник совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Позиции украинских защитников у Красногоровки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем.
В сторону Марьинки наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь.
По состоянию на 7:00 утра 13 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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