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За прошедшие сутки, 12 октября, российско-оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения, говорится в сводке ООС.

У Зайцево позиции наших воинов враг обстрелял из стрелкового оружия.

Вблизи Новозвановки оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В районе Крымского вражеские вооруженные формирования применили станковые противотанковые гранатометы.

В направлении Причепиловки противник совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции украинских защитников у Красногоровки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем.

В сторону Марьинки наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра 13 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
ForUm

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