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Украина должна быть энергонезависимой, поэтому при поддержке Европейского Союза в стране будут вводить большую программу по энергомодернизации. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы представителей СМИ по итогам 23-го саммита Украина-ЕС в Киеве.

Он отметил, что сегодня на переговорах вопросу энергобезопасности было уделено много времени.

«У нас есть большая программа по энергосбережению. Это касается не только утепления каждого дома. На эту программу Украине сегодня нужно около 300 млрд гривен – относительно энергосбережения, замены сетей по всей нашей стране. Мы видим, что эту программу можем ввести. Мы точно ее введем. При поддержке специалистов и финансовой помощи со стороны стран ЕС это будет быстрее. Но в любом случае мы это уже будем начинать делать в следующем году – мы не можем ждать, когда нам угрожает сосед отключением или уменьшением объема газа. Мы должны быть действительно энергонезависимыми», - сказал Зеленский.

По его словам, эта программа будет подробно обсуждена с партнерами по ЕС.

Президент также отметил, что в Украине будет развиваться атомная энергетика, особенно после подписания меморандума между американской компанией Westinghouse и НАЭК «Энергоатом».

«Энергетическая независимость государства очень важна. Но в любом случае для нас важно сохранить транзит газа по нашей территории», - сказал Зеленский.

 
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