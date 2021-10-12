Во время отработки оперативной информации сотрудники управления миграционной полиции совместно со следователями Дарницкого управления полиции под процессуальным руководством окружной прокуратуры разоблачили незаконную деятельность группы лиц, которая изготавливала и продавала поддельные COVID-сертификаты. Это - трое местных жителей, 1946, 1976 и 1998 рождения, сообщила пресс-служба столичного главка.

Как рассказал начальник миграционной полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве Денис Демьянюк, при продаже сертификата вакцинации полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины организатора, им оказался ранее не судимый 23-летний киевлянин:

«Мы выяснили, что он находил клиентов через социальные сети и предлагал приобрести международный COVID-сертификат без прохождения процедуры вакцинации. Эту «услугу» он оценивал в 250 евро. Ему помогали семейная врач и медсестра столичной больницы, которые вносили недостоверную информацию в базу данных электронного здравоохранения и выдавали COVID-сертификаты. Таким образом этот документ отображался в мобильном приложении, что давало возможность выезда за границу».

В результате обысков по месту работы сотрудниц медицинского учреждения и из автомобиля задержанного правоохранители изъяли вещественные доказательства. Это - черновики, деньги, телефон, печати, бланки сертификатов и другая документация, подтверждающая противоправную деятельность сообщников.

Правоохранители сообщили организатору о подозрении в совершении преступлений, а суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности медицинских работников.