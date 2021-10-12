Европейская комиссия работает над путями обеспечения Украины газом, заявила президент органа ЕС Урсула фон дер Ляйен. Об этом она сказала на пресс-конференции с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Украины Владимиром Зеленским 12 октября, передает Радио Свобода.

По ее словам, энергетическая безопасность является одним из вопросов, в которых Европейский Союз поддерживает Украину.

«Я понимаю обеспокоенность Украины по уменьшению поставок газа от «Газпрома» и не только на эту зиму, но и на последующие. Комиссия совместно с украинскими экспертами сейчас изучает различные сценарии, как обеспечить достаточное снабжение для Украины. Мы также тесно сотрудничаем с Украиной для того, чтобы увеличить возможности поставки газа от стран-членов ЕС. Это включает возможность работы по реверсивным потокам газа от Словакии», - сказала она.

Фон дер Ляйен добавила, что Брюссель и Киев рассматривают возможность совместного хранения газа, вероятно, в украинских хранилищах. Она подчеркнула, что российский газопровод «Северный поток-2» подпадает под действие европейской директивы об энергетической безопасности 2012 года.

«Для Европейской комиссии Украина остается и должна оставаться надежным транзитером газа. Что касается других тем, которые мы обсудили - Украина также может принять шаги, чтобы улучшить ситуацию с энергонезависимостью, а лучшая энергия - это энергия, которую вы не используете. Поэтому энергоэффективность изменит правила игры», - считает она.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления заявил, что энергетическая безопасность является одной из основ независимости и суверенитета страны.

«Завершение строительства «Северного потока-2» открывает перед Украиной новые вызовы в дополнение к уже имеющимся. Мы договорились начать стратегический энергетический диалог между Украиной и ЕС. Необходимо выработать совместное долгосрочное видение энергетической безопасности Европы», - добавил глава государства.

25 августа оператор трубопровода «Северный поток-2» проиграл судебное разбирательство в Германии относительно подчинения требованиям газовой директивы Европейского союза к трубопроводу.

Принадлежащая российскому «Газпрому» компания-оператор газопровода «Северный поток-2» сообщила 4 октября, что первая нитка трубопровода, проложенного из России в Германию по дну Балтийского моря, начала заполняться газом.