В Украинском геральдическом обществе инициируют ужесточение наказания за незаконное ношение и изготовление государственных наград.

Об этом сказал член Украинского геральдического общества, журналист, кавалер звезды «За мужество» Максим Царенко на пресс-конференции в Укринформе на тему: «Начало обсуждения Закона Украины «О государственных наградах Украины».

Царенко сообщил, что в парламент подан законопроект, который предусматривает в Кодексе об административных правонарушениях пересмотр нормы о незаконных действиях в отношении государственных наград Украины.

Во-первых, предлагается существенно повысить уровень ответственности за незаконное ношение государственных наград.

«Сейчас это от 50 до 100 прожиточных минимумов или предупреждение, которое взысканием назвать трудно. Мы предлагаем убрать «предупреждение» и повысить ответственность от 500 до 5 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Это нормальная европейская и мировая практика, когда незаконное ношение или присвоение статуса награжденного является не только административным правонарушением, а иногда и уголовным преступлением», - подчеркнул Царенко.

Во-вторых, предлагается повысить ответственность за незаконное изготовление государственных наград.

«Сейчас это от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов. Мы предлагаем поднять эту планку от 1 тыс. до 10 тыс. не облагаемых налогом минимумов граждан. И это нормальное явление, ведь награда является таким же символом государства, как, например, деньги, и она должна охранять свое монопольное право на изготовление знаков государственных наград», - проинформировал Царенко.

Он считает, что защищать следует не так юридически саму награду, как повышать ответственность за присвоение статуса награжденного.

«Должна быть не юридическая защита самой награды, а повышена ответственность за присвоение статуса награжденного. То есть, нельзя украсть доблесть даже на словах. Именно поэтому мы инициировали написание законопроекта, которым предусматривается внесение соответствующих изменений в статьи Кодекса Украины об административных правонарушениях», - сказал Царенко.

На мероприятии сообщили, что общественность начинает обсуждение представленных в Верховную Раду законопроектов №5829 и №5830, которые существенно изменяют наградную политику в Украине.