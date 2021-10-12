Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала два новых сообщения в Международный уголовный суд – относительно «парадов военнопленных» и разрушения мостов на Донбассе. Об этом она сообщила в Facebook.

В ОГП провели первое заседание Международного совета экспертов о преступлениях, совершенных в условиях вооруженного конфликта с участием ее иностранных членов. По словам генпрокурора, этот совещательный орган сделает ОГП более эффективными в расследовании и привлечении к ответственности за военные преступления и преступления против человечности в оккупированных Крыму и на Донбассе.

«Символично, что работу совета почти в полном составе мы начали с подписания двух новых сообщений в Офис прокурора Международного уголовного суда. Одно из них готовили прокуроры «Департамента войны» Офиса генпрокурора, второе - Донецкая и Луганская областные прокуратуры совместно с Global Rights Compliance LLP и Луганским областным правозащитным центром «Альтернатива», - отметила Венедиктова.

Представление создано прокурорами ОГП касается фактов публичного унижения украинских военнопленных, задержанных представителями незаконных вооруженных формирований самопровозглашенной «ДНР».

Внимание Офиса прокурора Международного уголовного суда обратили на 3 резонансных инцидента:

• так называемый «парад пленных» 24 августа 2014 года, участниками которого стали 53 задержанных военнослужащих;

• захват в плен 101 военнослужащих батальона специального назначения Национальной гвардии Украины «Донбасс»;

• так называемый «парад/марш пленных» 22 января 2015 года, участниками которого стали 20 задержанных военнослужащих.

«Наших бойцов публично водили оккупированным Донецком под камеры российских СМИ. В отношении них применялось физическое насилие с целью публичного наказания пленных и изображения для прессы их беспомощного состояния. Военнопленным постоянно угрожали убийством, а присутствие вооруженных участников незаконных вооруженных формирований на «парадах» еще больше убеждало их, что угрозы реализуют», - заявила генпрокур.

Прокуроры считают, что эти факты должны предварительно квалифицироваться как военное преступление согласно ст. 8 Римского статута Международного уголовного суда, а именно: посягательство на человеческое достоинство, в части оскорбительного и унизительного обращения.

Другое сообщение касается нападений на мосты и разрушений мостов в Донецкой и Луганской областях Украины, пострадавших от боевых действий. Это данные по 43 инцидентам в период с мая 2014 года по январь 2019.

Эти факты могут быть квалифицированы Офисом прокурора Международного уголовного суда как военные преступления по статье 8 Римского статута, а именно: умышленное направления нападений на гражданские объекты во время международного вооруженного конфликта или уничтожение имущества противника в международном вооруженном конфликте.

В обоих представлениях утверждается, что Международный уголовный суд имеет соответствующую юрисдикцию в отношении открытия расследования по указанным фактам возможного совершения военных преступлений.

Всего в Офис прокурора МУС уже направлено 24 информационных сообщений, половина из них в 2020-2021 годах.