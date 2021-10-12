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Во время внеочередного заседания Кабинета Министров Украины 11 октября был утвержден порядок предоставления государственной поддержки товаропроизводителям, которые используют мелиорированные земли.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, государство компенсирует 25% затрат тем агропроизводителям, которые установили или модернизировали системы орошения в своих хозяйствах. Модернизация системы орошения земель в южных регионах Украины позволит увеличить их урожайность минимум вдвое, что будет способствовать росту ВВП и созданию новых рабочих мест. В этом году безвозвратная дотация для аграриев по соответствующей программе составит 50 млн грн.

«Мелиорация таких земель – один из ключевых элементов повышения урожайности наших аграриев до уровня передовых государств, а это означает увеличение экспортной выручки, увеличение количества рабочих мест и реинвестиций в экономику. Именно поэтому правительство приняло решение выделить средства украинским фермерам, которые внедряют у себя соответствующие технологии орошения. Это инвестиции в повышение производительности экономики и будущее страны», - отметил премьер-министр.

Глава правительства также подчеркнул, что перед Министерством аграрной политики стоит задача начать пилотные проекты в сфере мелиорации земель на основе государственно-частного партнерства.
ForUm

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