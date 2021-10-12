Антиохийская Православная Церковь призывает к всестороннему диалогу по всем спорным вопросам ради сохранения единства Православия.

Фото: antiochpatriarchate.org

Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Священного Синода Антиохийской Церкви, сообщает antiochpatriarchate.org.

В Церкви подчеркнули необходимость не допустить усугубления существующих в Православии споров, которые могут привести к серьезным разделениям.

«Отцы Синода рассмотрели проблемы, с которыми сталкивается Православие в современном мире, и подчеркнули важность сохранения единства Православия, уважения канонической традиции Церкви и недопущения всего, что могло бы усугубить существующие споры, потенциально превращая эти споры в более масштабные и серьезные разделения в едином Теле Христовом. В связи с этим они призвали к началу всестороннего диалога по всем накопившимся спорным вопросам, чтобы найти решения, которые позволили бы восстановить церковное общение в единой православной семье», – говорится в заявлении Синода.