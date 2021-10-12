За прошедшие сутки, 11 октября, российско-оккупационные войска 9 раз нарушали режим прекращения огня, говорится в сводке ООС.
Позиции украинских воинов у Пивденного враг обстрелял три раза, используя крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы различных систем.
Вблизи Крымского оккупанты вели огонь дважды из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В сторону населенных пунктов Зайцево и Красногоровка наемники применили ручные противотанковые гранатометы.
Неподалеку Талаковки враждебные вооруженные формирования обстреливали наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе Водяного на Приазовье противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь и вынудили его прекратить огневую активность.
С начала суток, 12 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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