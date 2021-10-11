Европейский союз расширил санкционный список за оккупацию Крыма Россией, добавив туда еще восемь человек. Соответствующее решение было принято 11 октября.

Информацию о них сегодня опубликуют в журнале ЕС, пишет Радио Свобода.

Санкции предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов физическим лицам и организациям.

В сентябре 2021 эти ограничительные меры были продлены еще на шесть месяцев.

Санкции были введены в 2014 году в ответ на российскую аннексию украинского полуострова. С тех пор их несколько раз продлевали и расширяли.