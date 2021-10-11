В пгт Березнеговатое Баштанского района Николаевской области 10 октября в результате пожара погибли 3 человека, говорится в сводке ГосЧС.
«10 октября от Нацполиции в ГосЧС поступила информация, что в пгт Березнеговатое Баштанского района в одноэтажном частном жилом доме обнаружены тела 3-х человек. Во время осмотра места происшествия установлено, что огнем уничтожена кровать на площади 2 м кв, пожар самоликвидировался», – сообщили в ведомстве.
Подразделения ГосЧС не привлекались.
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